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Kahramanmaraş'ta cenazelerin kimlik tespitiyle ilgili iki ayrı kan alma merkezi kuruldu

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Kahramanmaraş'ta cenazelerin kimlik tespitiyle ilgili iki ayrı kan alma merkezi kuruldu

Kahramanmaraş'ta kimliği tespit edilemeyen cenazelerle ilgili, enkazda yakınlarını kaybeden vatandaşların DNA testine ilişkin numunelerinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde...

Kahramanmaraş'ta kimliği tespit edilemeyen cenazelerle ilgili, enkazda yakınlarını kaybeden vatandaşların DNA testine ilişkin numunelerinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde kurulan merkeze verilebileceği bildirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde birçok vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olan depremin ardından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, depremde vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik belirleme işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kimliği tespit edilemeyen cenazelerden kan örneği alınarak DNA incelemesi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiğine işaret edilerek, "Cenazelerini bulamadığını belirten kişilerin birinci derecede yakınlarından kan örneklerinin alınması, alınan örneklerin kimliklendirmeye esas olmak üzere karşılaştırılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde 24 saat çalışma esaslı kan örneği alma merkezleri kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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