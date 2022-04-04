Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kartal tedaviye alındı
AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Armutalan Mahallesi'nde arazide uçamayan yaralı bir kaya kartalı buldu.
Yaralı kuş, devriye aracına alınıp ısınması sağlandıktan sonra tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
AA / Sinan Doruk - Güncel