Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kartal tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kartal tedaviye alındı

AA - Sinan Doruk - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kartal tedaviye alındı

Kahramanmaraş'ta jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Armutalan Mahallesi'nde arazide uçamayan yaralı bir kaya kartalı buldu.

Yaralı kuş, devriye aracına alınıp ısınması sağlandıktan sonra tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş, Armutalan, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title