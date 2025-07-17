Kahramanmaraş'ta Bulunan Para Dolu Çanta Sahibine Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta Bulunan Para Dolu Çanta Sahibine Teslim Edildi
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Kahramanmaraş'ta bir dondurma firmasının işçileri, otoparkta buldukları içinde para bulunan çantayı firma yetkililerine iletti. Çanta, yapılan araştırmalar sonucu sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Karacasu Kırım Mahallesi Kapıçam Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dondurma firmasının çalışanları, iş yerinin otoparkında yerde bir el çantası buldu.

Çantanın içinde para olduğunu fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri de çantayı Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler, çanta içindeki belgelerden sahibinin Sinan Deveci olduğunu belirledi.

Yaklaşık 9 bin avro bulunan çanta, Deveci'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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