Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Boşanma Davasında Kanlı Kavga: Eşini Bıçakla Yaraladı

Kahramanmaraş'ta Boşanma Davasında Kanlı Kavga: Eşini Bıçakla Yaraladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta boşanma davası çıkışı eşini bıçakla yaralayan V.K., olayın ardından kaçtı. D.K. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta V.K. (45), boşanma davasından çıktıktan sonra eşi D.K.'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi. Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.K. kanlar içinde yere yığılırken, V.K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan V.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile İçi Şiddet Yerel Haberler Kahramanmaraş Politika 3-sayfa Güncel Kavga Suç

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.