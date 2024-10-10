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Kahramanmaraş'ta Boşanma Davası Sonrası Eşini Bıçaklayan Adam Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Boşanma Davası Sonrası Eşini Bıçaklayan Adam Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta boşanma davası duruşmasından çıkan Vedat Kılınç, eşi Dilber Kılınç'ı 8 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla avukatlar adliye önünde protesto düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, boşanma davası duruşmasından çıkışta eşi Dilber Kılınç'ı (43) bıçaklayarak ağır yaralayan Vedat Kılınç (45), tutuklandı. Kahramanmaraş Barosu avukatları ise adliye önünde saldırıyı kınadı.

Dün sabah saatlerinde boşanma davası duruşmasından çıkan Vedat Kılınç, eşi Dilber Kılınç'ı bıçakladı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Dilber Kılınç, ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Vedat Kılınç, polis tarafından gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dilber Kılınç'ın hayati tehlikesi devam ederken, eşi Vedat Kılınç ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Kılınç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş Barosu avukatları ise öğle vakti kadına yönelik şiddeti protesto etmek için adliye önünde bir araya geldi. Ellerinde dövizler taşıyan avukatlar adına gazetecilere açıklama yapan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aysın Bilginer, Türkiye'de kadına şiddetin; kadının yaşam ve beden hakkına zarar verecek şekilde dün bir kez daha yaşandığını belirterek, "İlimiz adliye binası önünde boşanma aşamasındaki kadınımız duruşma sonrası eşi Vedat Kılıç tarafından vahşice duygularla bıçaklı saldırıya uğramıştır. Üzüntümüzün, öfkemizin tarifi yok. Duyduğumuz her cinayet ve şiddet haberinin bu yaşananları sıradanlaştırmaya ve kabullenmeye yönlendirmesine izin vermeyeceğiz. Etkin olarak uygulanmayan kadına karşı şiddetle mücadele süreçlerinin, yaşanan cinayetleri ve şiddeti normalleştirmesine göz yummayacağız" dedi.

Son zamanlarda Türkiye'de kadına yönelik şiddetin gittikçe arttığına dikkat çeken Avukat Aysın Bilginer, "Yaşanılan elim olaylar azımsanamaz, küçümsenemez, münferit kabul edilemez. Kadın cinayetlerindeki ve kadına yönelik şiddetteki korkunç artış, kadın üzerinden yürütülen yanlış politikaların sonucudur. Cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin şekilde istisnasız olarak uygulanması gerekliliği hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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