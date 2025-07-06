Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği derede boğulan 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
Köşürge Mahallesi'ndeki Körsulu Deresi'ne gelen Özkan Çam, serinlemek için suya girdi.
Çocuğun gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özkan Çam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel