Kahramanmaraş'ta bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 kişi yakalandı

Elbistan'da bir kişinin evinin önünde tüfekle yaralanması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre E.Ö. (23), dün akşam Yapraklı Mahallesi'ndeki evinin önünde tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boyun ve çenesinden yaralanan E.Ö, sağlık ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında E.Ö. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen şüphelilerden U.G. (26) kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ile otomobil de ele geçirildi.

Tanık ifadeleri doğrultusunda U.G. ile aynı aileden F.G. (27), K.G.(32) ve D.G.(40) de gözaltına alındı. Bir şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Yaralanan E.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.