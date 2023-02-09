Kahramanmaraş'ta bir kadın 78 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta bir kadın 78 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı Kahramanmaraş'ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta bir kadın 78 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda ekip enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü kurtarma ekibi ve Rizeli madenciler, Kahramanmaraş merkezde çöken Çuhadar Sitesi'nin enkazındaki kadını sağ olarak kurtarmayı başarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Yerel Güncel Haberler

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