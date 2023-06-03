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Kahramanmaraş'ta bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, işletmenin büyük bir bölümü zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir işletmede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, işletmenin büyük bir bölümü zarar gördü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güncel Haberler

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