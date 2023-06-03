Kahramanmaraş'ta bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, işletmenin büyük bir bölümü zarar gördü.