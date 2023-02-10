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Kahramanmaraş'ta bir genç depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta bir genç depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, 96 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, 96 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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