Kahramanmaraş'ta bir apartmanın enkazından anne ve kızı kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremde binanın altında kalan anne ve kızı, UMKE ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremde binanın altında kalan anne ve kızı, UMKE ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki Hamidiye Sitesi D Blok, şiddetli sarsıntıyla yıkıldı. Vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Zübeyde Türkkahraman ve kızı Sena Türkkahraman'ın yaşam belirtilerini fark etti. Yıkılan 12 katlı binanın enkazında, bir kanepenin oluşturduğu yaşam üçgeninde mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 10 saat sonra vatandaşların ve UMKE ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Hamidiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta bir apartmanın enkazından anne ve kızı kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.