Kahramanmaraş'ta Bilim Şenlikleri Projesinin Açılışı Yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bilim Şenlikleri Projesinin Açılışı Yapıldı
Kahramanmaraş’ta TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 'Kahraman Şehir Bilimle Şenleniyor 2 Projesi' açılış töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, projenin bilimin toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçladığını belirtti.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Kahraman Şehir Bilimle Şenleniyor 2 Projesi"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi destekleriyle yürütülen projenin açılışı kentteki bir alışveriş merkezinin giriş katında gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 4007 bilim şenliklerinin öğrencilerin gelişimine destek sağladığını belirtti.

Amaçlarının bilimin ışığını toplumun her kesimine ulaştırmak olduğunu aktaran Baydur, şehirde artık depremin kötü izlerinin değil, bilimin ve beraberinde gelen güzelliklerin konuşulduğu bir sürecin yaşandığını dile getirdi.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur da, oluşturdukları bilgilendirme standına gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

AFAD standını ziyaret eden öğrenci ve öğretenlere arama-kurtarma ekiplerinin kullandıkları ekipmanlar ve nasıl kullanıldıklarının anlatıldığını dile getiren Temur, 6 Şubat depremlerini yaşayan bir şehir olarak afet bilincini arttırma amaçlı bilgilendirme de yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
