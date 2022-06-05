KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç. (23) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan F.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Ekiplerce araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

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