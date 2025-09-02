Haberler

Kahramanmaraş'ta Bıçaklama Olayı: Onur Toy Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Bıçaklama Olayı: Onur Toy Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanan 29 yaşındaki Onur Toy, hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 17 yaşındaki F.G. gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan husumetli olduğu F.G. (17) tarafından bıçaklanan Onur Toy (29), yaşamını yitirdi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Toy, kaldırımda yürürken husumetlisi F.G. arkasından yaklaşarak bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Onur Toy, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda F.G., Toy'u bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Polislerin başlattığı çalışmada, F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Tunç'tan, Özgür Özel'e soruşturma yanıtı: Kendisi bir eczacı

Bakan Tunç'tan, Özel'e çok konuşulacak gönderme: Kendisi bir eczacı...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı

Atatürksüz paylaşım krizi! Emniyet, o başkanın görevine son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.