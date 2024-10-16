Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi

Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü bir tır devrildi. Sürücü yaralanırken, trafik akışı olumsuz etkilendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton blok yüklü tır devrildi.

H.U.A. idaresindeki 46 AS 783 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Madalyalı Kavşak mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan tır sürücüsüne ambulansta müdahalede etti.

Devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Trafik akışının normale dönmesi için tırın vinç yardımıyla kaldırılması çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

Dulkadiroğlu Olaylar 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Polis

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu

 Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
Vatandaşı böyle uyardı: Bölgedeki depremler devam edecek

Vatandaşı böyle uyardı: Bölgedeki depremler devam edecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle! ''İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor'' ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı? 05 nerenin plakası? 05 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 16 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Barajlarda son durum nedir? Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.