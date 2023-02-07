Kahramanmaraş'ta Benzin Kuyruğu Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ, 7 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta, Kahramanmaraş'ta çoğu benzin istasyonunun kapalı olması nedeniyle benzin almak için sırada bekleyen araçlar görülüyor, 7 Şubat 2023. KAHRAMANMARAŞ, 7 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta, Kahramanmaraş'ta çoğu benzin istasyonunun kapalı olması nedeniyle benzin almak için sırada bekleyen araçlar görülüyor, 7 Şubat 2023. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülkede Pazartesi günü meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549'a yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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