Kahramanmaraş'ta bebek arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir binanın giriş katındaki bebek arabasının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mikail Balaman, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şeyh Adil Caddesi'ndeki apartmanın giriş katına bıraktığı bebek arabasını yerinde göremeyince kamera kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda bir kişinin binaya girip bebek arabasını çaldığını gören Balaman, durumu polise bildirdi.

Mikail Balaman, AA muhabirine, ilk çocukları için aldıkları bebek arabasını binanın girişine bıraktığını söyledi.

Şu anda 3. çocuklarının dünyaya gelmesini beklediklerini belirten Balaman, arabayı da bebekleri için kullanacaklarını dile getirdi.

Yeni bir bebek arabasının maddi olarak kendilerini zorlayacağını ifade eden Balaman, "Tanımadığımız bir şahıs gelmiş oradan almış. Görüntüleri ilk izlediğimde çok üzüldüm. Bütün yerlere şikayetimi yaptım. Hırsız ya bebek arabasını getirsin ya da cezasını çeksin." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin apartman çevresinde keşif yaptığı, daha sonra binaya girerek bebek arabasını alıp uzaklaştığı görülüyor.