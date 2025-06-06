Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekilerin Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğini ziyaret etmesiyle başlayan programda, protokol üyeleri şehitler için dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine de karanfil bırakıp dua etti.

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa gelen katılımcılar, burada bayramlaşarak sohbet etti.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Vahit Kirişçi, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.