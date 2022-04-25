Kahramanmaraş'ta bayramda trafik denetimi dron ile yapılacak

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı kapsamında karayollarındaki trafik denetimi dron ile yapılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için önceki yıllarda olduğu gibi bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Trafik kuralları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla dron ile trafik denetimi yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır. Ramazan Bayramı tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağı değerlendirilen 29-30 Nisan ile 1 ila 8 Mayıs tarihlerinde, ilimizde hava araçlarıyla dron trafik denetimi gerçekleştirilecektir."