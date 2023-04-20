Kahramanmaraş'ta bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı Kahramanmaraş'ta vatandaş ve esnafın ramazan bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaş ve esnafın ramazan bayramı hazırlıkları devam ediyor. Ramazan bayramına günler kala bayram şekerleri ve lokum tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazan bayramının gelişi ile marketlerde şeker ve çikolata stantları kurulurken vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Marketlerde kurulan stantlarda alıcısını bekleyen yaklaşık 20 çeşit bayram şekerlerinin kilosu 50 TL ile 200 TL arasında satışa sunuluyor. Esnaf ise bayram şekeri satışından memnun olduğu görülürken vatandaşların ilgilisi devam ediyor.

İyi ve kötü günlerin geçtiklerini ifade eden Sinan Sarp, "İyi ve ya kötü günlerimiz geçiyor. Allah'ım bugününe şükür. Bayramın gelmesi güzel bir duygu, şekeri alacağız. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.

Buruk bir bayram hazırlığı olduğunu belirten İbrahim Türkmen, "Buruk bir bayram hazırlığı var. Hüzünlüyüz. Buna şükür ediyoruz ve hayat devam ediyor" diye konuştu.