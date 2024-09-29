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Kahramanmaraş'ta Baraj Göletinde Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ta Baraj Göletinde Boğulma Olayı
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Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu 20 yaşındaki Hamza Neccar, piknik için gittiği baraj göletinde serinlemek amacıyla suya girdikten sonra boğuldu. Arama kurtarma ekipleri, Neccar'ın cansız bedenine ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj göletine giren Suriye uyruklu Hamza Neccar (20) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla baraj göleti kenarına pikniğe giden Hamza Neccar, daha sonra serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra Naccar'ın suda kaybolması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda Hamza Neccar'ın cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Neccar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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