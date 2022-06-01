Kahramanmaraş'ta "Balkanlar" fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi - Haberler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 'Balkanlar' fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay sunum yaptı.

Fotoğraf çekimine nasıl başladığını anlatan Akarçay, ne gibi problemler yaşadığını, fotoğrafçıların kendilerini geliştirmek için neler yapmaları gerektiğini ve belgesel fotoğrafçılığı konusunda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) üyeleri ile ilgililer katıldı.