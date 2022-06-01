Kahramanmaraş'ta "Balkanlar" fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta "Balkanlar" fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 'Balkanlar' fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 'Balkanlar' fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 'Balkanlar' fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay sunum yaptı.

Fotoğraf çekimine nasıl başladığını anlatan Akarçay, ne gibi problemler yaşadığını, fotoğrafçıların kendilerini geliştirmek için neler yapmaları gerektiğini ve belgesel fotoğrafçılığı konusunda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) üyeleri ile ilgililer katıldı.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Kahramanmaraş Balkanlar Güncel Haberler

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