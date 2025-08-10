Kahramanmaraş'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Batı Çevre Yolu'nda aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Batı Çevre Yolu'nun Ağcalı Altgeçidi girişinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 46 ABN 305 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, direk ve otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

