Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 46 HG 079 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 6. kilometresinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı.
Kazada sürücü A.K. ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Tunahan Akgün - Güncel