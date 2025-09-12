Kahramanmaraş'ta atış poligonundan tabanca ve fişek çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren özel atış poligonundan 2 tabanca ve yaklaşık 500 fişek çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E. olduğunu ve Ahır Dağı eteklerindeki bağ evleri bölgesinde saklandığını tespit etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.E'yi Aslanbey Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde 1 tabanca ile 48 fişek ele geçirilirken, bağ evleri bölgesinde yapılan aramada 1 tabanca daha bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.