Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde, bir kağıt fabrikasına ait atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında atık kağıt balyaları zarar gördü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güncel Haberler

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