Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde atık kağıtların öğütüldüğü kazana düşen işçi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde atık kağıtların öğütüldüğü kazana düşen işçi hayatını kaybetti. Gaziantep kara yolundaki bir kağıt fabrikasında çalışan Mustafa Arslan (45), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık kağıt öğütme kazanına düştü. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cesedi morga kaldırıldı. AA / Gökhan Çalı - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.