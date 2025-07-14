Kahramanmaraş'ta "Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz'u Anmak" konferansı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz'u Anmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansın açılışındaki konuşmasında, 15 Temmuz'un bir milat ve dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliğinin yanı sıra milleti sokaklara, meydanlara davet etmesiyle başlayan destanın adı olduğunu dile getiren Bakan, şöyle konuştu:

"Çünkü bu hainlerin hesaplayamadığı bir husus vardı. Bu milletin elinden bayrağını alamayacaklarını, minarelerinden ezanı susturamayacaklarını, gönüllerindeki iman ve vatan sevgisini asla yok edemeyeceklerini hesap edememişlerdi. Dolayısıyla 15 Temmuz'u unutmamak, hainlerin ve teröristlerin o gece yaptıklarını ve sonrasında yapmaya çalıştıkları ihanetleri yeni nesillere, gençlere hatırlatmak ve anlatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz."

Konferans, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hikmet Zabun'un konuşmasıyla devam etti.

Programa, İl Müftü Vekili Mustafa Turgut, akademisyenler ve idari personel katıldı.