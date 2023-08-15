Kahramanmaraş'ta Aşırı Sıcaklarda Yumurta Pişirildi

Kahramanmaraş'ta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle bir vatandaş güneş altında bıraktığı taşın üzerinde yumurta pişirdi. Sıcak havanın etkisini gösteren bu olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ta aşırı sıcakların etkisini göstermek isteyen bir vatandaş, güneş altına bıraktığı taşın üzerinde yumurta pişirdi.

Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcakları Kahramanmaraş'ta gün boyu hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 44 derecelerde seyrettiği şehirde hissedilen sıcaklık ise çok daha fazla oldu.

Sıcak havanın etkisini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmak isteyen Mehmet Dökme isimli vatandaş da iki saat önce güneşin altına bıraktığı taşın üzerine yumurta pişirdi. Kısa sürede pişen yumurta hava sıcaklığının etkisini gözler önüne serdi. - KAHRAMANMARAŞ