Kahramanmaraş'ta Asayiş Uygulamasında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada kurusıkı tabancalar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce yapılan aramada 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler İ.D. ve F.Ş. göz altına alındı.