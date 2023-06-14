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Kahramanmaraş'ta Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binadaki asansörün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. M.T. (30) Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı bir binaya asansörü sökmek için girdi. Asansörün halatının boşalmasıyla kabinle birlikte 5. kattan zemine düşen M.T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. M.T'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binadaki asansörün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.T. (30) Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı bir binaya asansörü sökmek için girdi.

Asansörün halatının boşalmasıyla kabinle birlikte 5. kattan zemine düşen M.T. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.T'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu AFAD Güncel Haberler

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