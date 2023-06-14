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Kahramanmaraş'ta Asansör Kazası: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Asansör Kazası: 1 Ölü

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın asansörünü söken 3 kişiden 1'i asansör altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın asansörünü söken 3 kişiden 1'i asansör altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağır hasarlı Tekiş Apartmanı'na gelen 3 kişi, apartmanın asansörünü sökmek istedi. Şahıslardan biri asansörün yere çakılması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Şahıslardan biri yakalanırken diğerinin kaçtığı öğrenildi. Üzerinde kimliği çıkmayan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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