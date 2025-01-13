Kahramanmaraş'ta Arıkan Otel Davasında Cezalar Verildi

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel davasının karar duruşması görüldü. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli'nin ise cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Arıkan Otel'in yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Arıkan Otel'in yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ve mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün ve statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet, mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli'nin ise cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.