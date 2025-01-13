Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu

Kahramanmaraş'ta Arıkan Otel Davasında Cezalar Verildi

Kahramanmaraş'ta Arıkan Otel Davasında Cezalar Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Arıkan Otel davasında, yapı sahibi ve statik proje müellifine hapis cezası verildi. 14 kişinin yaşamını yitirdiği davada, mimari proje müellifi beraat etti.

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel davasının karar duruşması görüldü. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli'nin ise cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Arıkan Otel'in yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Arıkan Otel'in yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ve mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün ve statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet, mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli'nin ise cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Görüntü İstanbul'dan! Hepsi suya gömüldü, zarar çok büyük
img

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
img

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Eyüp, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 13-14 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limiti ne kadar, kaç milyon euro 2025? ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ocak Altındağ, Şereflihisar, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.