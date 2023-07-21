Kahramanmaraş'ta Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Bıçaklı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda, A.D. ve ağabeyi Ö.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. A.D. ağır yaralanırken, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak A.D. hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Ö.D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.