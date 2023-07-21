Kahramanmaraş'ta Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Bıçaklı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda, A.D. ve ağabeyi Ö.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. A.D. ağır yaralanırken, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak A.D. hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Ö.D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde A.D. (68) ile ağabeyi Ö.D. (76) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
A.D'nin bıçakla yaralandığı olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.D, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, şüpheli Ö.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.