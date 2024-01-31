Kahramanmaraş'ta aranan uyuşturucu ticareti suçlusunun yakalanması
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde firari Ş.M. yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan denetimlerde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari Ş.M'yi (40) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.