Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan A.C. ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir