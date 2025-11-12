Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı
Onikişubat ilçesinde, uyuşturucu ticareti nedeniyle 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel