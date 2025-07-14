Kahramanmaraş'ta Aranan 95 Kişiden 48'i Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 95 zanlıdan 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 95 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 9 kurusıkı diye tabir edilen tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.