Kahramanmaraş'ta Aranan 83 Kişi Yakalandı, 52'si Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 83 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 52'sinin tutuklandığı belirtildi. Operasyonda uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 83 zanlıdan 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 8 bin 871 sentetik hap, 7 bin 500 kutu makaron, 12 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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