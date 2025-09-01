Kahramanmaraş'ta Aranan 79 Kişi Gözaltına Alındı, 46'sı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlar sonucunda aranan 79 kişiden 46'sı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 79 zanlıdan 46'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 10 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
