Kahramanmaraş'ta Aranan 67 Zanlı Gözaltına Alındı, 31'i Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 67 kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 31 zanlı tutuklanırken, operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 67 zanlıdan 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı diye tabir edilen tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
