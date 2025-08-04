Kahramanmaraş'ta Aranan 63 Zanlıdan 31'i Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 63 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar da yer aldı.
Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 63 zanlıdan 31'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel