Kahramanmaraş'ta Aranan 56 Kişi Yakalandı, 33'ü Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarla, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı. Emniyet, gözaltına alınanlardan 33'ünün tutuklandığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
