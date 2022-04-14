Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı
AA - İzzet Mazı - Güncel
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??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - ??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş- Adana kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki M.G'nin (34) 12 yıl 3 ay, A.G'nin (29) ise 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / İzzet Mazı - Güncel