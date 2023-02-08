Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü yapılan son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e, yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü yapılan son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e, yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi.
10 ilden oluşan geniş bir alanda hasara sebep olan depremlerde 6.444 bina yerle bir olurken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, kurtarma ekipleri dondurucu soğukta mahsur kalanları enkazdan çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel