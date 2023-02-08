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Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü yapılan son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e, yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Çarşamba günü yapılan son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e, yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi.

10 ilden oluşan geniş bir alanda hasara sebep olan depremlerde 6.444 bina yerle bir olurken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, kurtarma ekipleri dondurucu soğukta mahsur kalanları enkazdan çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan bir kurtarma görevlisi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kahramanmaraş'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Devam EdiyorKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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