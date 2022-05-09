Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tömek Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan ekipler, park halindeki aracın içerisindeki H.K'nin üst aramasında ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu buldu.

Şüpheli H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Haberler

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