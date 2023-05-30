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Kahramanmaraş'ta Araç Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Araç Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K.(42) yönetimindeki 06 CGS 846 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayınca savruldu. Sürücünün çabası, aracı yolda tutmaya yetmedi. Araç, yol kenarındaki dereye uçarak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Kahramanmaraş Elbistan Tragger Güncel Haberler

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