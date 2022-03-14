Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta araç aküsü çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkallerini tespit ettiği şüphelilerden ikisinin Namık Kemal ve Hayrullah Mahallesi'nde, ikisinin ise Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.E, H.E, E.A. ve S.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş, Güncel, Haberler

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