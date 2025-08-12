Kahramanmaraş'ta Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına, havadan ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ambalaj fabrikada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kılılı Mahallesi Arif Balduk Caddesi'nde ambalaj malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu

Küçücük çocuk direksiyona geçti, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.