Kahramanmaraş'ta Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına, havadan ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ambalaj fabrikada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kılılı Mahallesi Arif Balduk Caddesi'nde ambalaj malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel