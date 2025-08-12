Kahramanmaraş'ta Ambalaj Fabrikasında Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında çeşitli makine ve malzemeler zarar görürken, dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ambalaj fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kılılı Mahallesi Arif Balduk Caddesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ile jandarma, polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikada bulunan makine ve malzemeler zarar gördü.

Öte yandan, 3'ü fabrika çalışanı, 5'i stajyer itfaiye eri olmak üzere dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
